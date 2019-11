LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

BVB-Kapitän Marco Reus muss Reha-Programm absolvieren

14.11.2019

Nachdem der BVB-Kapitän Marco Reus bereits mehrfach ausgefallen ist, muss er nun ein spezielles Reha-Programm absolvieren. Grund dafür ist, dass Reus erneut über Schmerzen im Sprunggelenk klagte. Somit gab es nur eine kleine Trainingsgruppe, die Lucien Favre in der Länderspielpause begrüßte.

Am Donnerstag gab es auf dem BVB Trainingsgelände ein für Medien öffentliches Training. Mit dabei waren Mats Hummels, Julian Weigl, Lukasz Piszczek, Mo Dahoud, Roman Bürki, Mario Götze, Marwin Hitz und Marcel Schmelzer. Sie trainierten mit Spielern aus der U19.

Nicht nur Dimitrios Kalpakidis geht zum TuS Bövinghausen 04 e.V., der Landesligist hat noch einen weiteren Transfer bestätigt. Bövinghausen hat sich einen neuen Keeper angelacht: Sören Gerlach. Am Mittwoch hat sich der Neuzugang bereits seinen Mitspielern vorgestellt. Somit weht frischer Wind beim Fußball-Landesligisten.

Nachdem Roman Bürki vom BVB in den letzten Wochen aufgrund einer Verletzung nichts zu lachen hatte, darf heute richtig gefeiert werden. Bürki hat Geburtstag und ist nun 29 Jahre alt. Wir wünschen alles Gute!

Nach der desaströsen 0:4-Niederlage gegen den FC Bayern München stehen die Sterne für den BVB schlecht. Jetzt, wo Borussia Dortmund auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht ist, wackelt der Stuhl erneut für Coach Lucien Favre. Der "kicker" berichtet nun von einem möglichen Nachfolger Favres. Von jemandem, der bereits eine schwarz-gelbe Mannschaft trainiert hat.

Daniel Farke wäre laut "kicker" ein geeigneter Kandidat, um im Falle einer Entlassung Favres den Platz beim Vizemeister der Vorsaison einzunehmen. Der 43-Jährige ist beim Revierklub bestens bekannt, trainierte zwischen 2015 und 2017 die zweite Mannschaft. Mehr dazu hier.

