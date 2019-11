LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Muss der BVB auf Thomas Delaney verzichten?

19.11.2019, 08:33 Uhr | t-online.de , vss

Schreckmoment: Thomas Delaney liegt im Spiel gegen Irland mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden. (Quelle: imago images)

Der Mittelfeldspieler Thomas Delaney von Borussia Dortmund hat sich im entscheidenden EM-Quali-Spiel verletzt. Nach nur acht Minuten fiel er beim Zweikampf zu Boden. Er blieb minutenlang mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen und hielt sich den Knöchel. Er versuchte, aufzustehen und zu gehen, doch musste aufgewechselt werden. Für ihn kam Pierre-Emile Höjbjerg aufs Feld.

Eine Diagnose steht zwar noch aus, doch ein Ausfall von Thomas Delaney wäre ein herber Schlag für den BVB. In der laufenden Saison ist er ein unverzichtbarer Spieler in der Rotation von Trainer Lucien Favre. Mehr Informationen gibt's hier.

