Könnte Zlatan Ibrahimovic zum BVB wechseln?

18.11.2019, 12:21 Uhr | t-online.de , vss

Zlatan Ibrahimovic: Drei Gründe, warum Ibrahimovic in den BVB-Kader von Lucien Favre wechseln könnte. (Quelle: Medianews Group/Pasadena Star-Nex/imago images)

Die Winter-Transferperiode rückt näher und die Spekulationen um einen Stürmerkauf bei Borussia Dortmund nehmen wieder Fahrt auf. Wie in jedem Jahr gibt es heiße Diskussion um einen Oliver Giroud-Wechsel vom FC Chelsea zum BVB oder den Transfer von Mario Mandzukic von Juventus Turin zu Borussia Dortmund. Doch was hat es damit auf sich? Und wird es vielleicht jemand ganz anderes? Etwa Zlatan Ibrahimovic? Einige Gründe sprechen auf jeden Fall dafür. Lesen Sie hier mehr dazu.

Reinhard Rauball hat vor seiner erwarteten Wiederwahl als Präsident von Borussia Dortmund Stabilität im Team angemahnt. "Wir erleben eine Mannschaft, die bisher keine Konstanz und keine Dauerhaftigkeit nachgewiesen hat. Daran muss gearbeitet werden", kritisierte der 72-Jährige im Interview des "Kicker". Der BVB-Boss glaubt dennoch offenbar fest an sein Team und erachtet Ruhe im Verein für den Erfolg wichtig ...

