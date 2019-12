Der Sport-Freitag im Live-Blog

So spricht BVB-Star Manuel Akanji über Julian Weigl

06.12.2019, 18:05 Uhr | t-online.de , vss

Im heutigen Feiertagsmagazin vom BVB drehte sich viel um das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Zu Gast war BVB-Talent Julian Weigl, der kürzlich ausgefallen war. Er sprach unter anderem über seine Verletzung und Genesung. Doch auch lustig ging es im Interview zu sich. Julian Weigl konnte sehen, wie sich sein Kumpel Manuel Akanji über ihn äußerte: Er sei ein Komiker, manchmal freundlich und komme überall klar. Weigl versteht genau, was Akanji meint. Er könne viel mit seinem Teamkollegen lachen, erzählt lustige Storys und kommt auch mit fremden Leuten bestens aus.

Auf seinen Social-Media-Kanälen hat Lucien Favre ein amüsantes Video geteilt. Ein Nikolaus-Gruß von sich selbst, Edin Terzic und Manfred Steffes. "Ho, ho, ho!“, grüßt Terzic alle BVB-Fans in Nikolaus-Manier. Dann kommt Manfred Steffes dazu: "So, so, so, so“. Als Dritter im Bunde kommt Favre ins Bild. "Das meint alles“, sagt er und lacht, schiebt dann noch ein "Frohen Nikolaus“ hinterher.

Für das BVB-Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag wird der Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) Sonderzüge einsetzen. Den genauen Fahrplan finden Sie hier:

Hier findet Ihr die Abfahrtszeiten der Sonderzüge vor und nach dem Heimspiel gegen @f95 am Samstag, die uns vom Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) zur Verfügung gestellt wurden: pic.twitter.com/d089mDE1Ur — Fanbeauftragte BVB (@BVB_Fanb) December 6, 2019

Heute feiert Jörg Heinrich seinen 50. Geburtstag. Der ehemalige Mittelfeldspieler ist heute selbst Trainer. Wir wünschen alles Gute und einen sportlichen Ehrentag.

Torwart Roman Bürki strebt mit Borussia Dortmund auch nach den Enttäuschungen der vergangenen Wochen nach der deutschen Fußball-Meisterschaft. "Nur nochmal zur Sicherheit: Wir haben nie versprochen, dass wir Meister werden. Wir haben gesagt, wir werden es versuchen. Und das tun wir", sagte der 29-jährige Schweizer im Interview der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Der BVB steht mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Borussia Mönchengladbach auf Platz fünf und empfängt am Samstag (15.30 Uhr) Fortuna Düsseldorf. "Wir müssen ein positives Gefühl auch im ganzen Umfeld schaffen. Dann ist alles möglich", sagte Bürki.

Roman Bürki springt einem Ball hinterher: Der BVB-Keeper will weiter versuchen, Meister zu werden. (Quelle: Camera4/imago images)



