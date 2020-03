LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB holt offenbar nächstes Talent für Rekordsumme

04.03.2020, 10:17 Uhr | t-online.de, vss

Das Spiel der Borussia Dortmund gegen Mönchengladbach drohte auszufallen. Grund dafür: die Angst vor dem Coronavirus. Das berichtete "Bild". Doch am Morgen gab es Entwarnung. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärte, das Spiel findet statt.

Der SF Brackel 61 hat das Spiel gegen Türkspor Dortmund klar für sich entschieden und den TSD 2.000 damit aus dem Kreispokal geworfen. Damit ist Brackel ins Halbfinale eingezogen.

Gerade einmal 16 Jahre ist er alt und heiß begehrt: Mittelfeldspieler Jude Bellingham, der aktuell in der zweiten englischen Liga spielt. Wie die "Sport Bild" berichtet, soll sich Borussia Dortmund mit dem Talent auf einen Transfer im Sommer geeinigt haben – für die Rekordsumme von 35 Millionen Euro, heißt es.

