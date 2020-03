LIVESport-Tag im Live-Blog

Trainer warnt vor falschem Umgang mit Moukoko

03.03.2020, 12:34 Uhr | t-online.de, vss

Die 1. Damen vom ASC 09 Dortmund haben gegen HSG Euro einen Heimsieg geholt. Mit 34:14 entschieden die Dortmunderinnen das Spiel für sich. Dazu gab die langzeitverletzte Inga Spaan ihr Comeback und landete gleich einen Treffer. Unterstützung gab es aus der zweiten Mannschaft von vier Spielerinnen.

Die Morgeneinheit des BVB ist voll im Gange. Thomas Delaney und Mario Götze sind auch wieder mit am Start und kicken mit Trainer Lucien Favre auf dem Platz.

🔛 Die Morgeneinheit läuft!



Inklusive Trainer am ⚽️. pic.twitter.com/puYWjfMBkM — Borussia Dortmund (@BVB) March 3, 2020

Der 15-jährige Youssoufa Moukoko gilt als absolutes Ausnahmetalent. Doch U19-Nationaltrainer Guido Streichsbier warnte jetzt davor, ihn zu verheizen: "Wir müssen aufpassen, dass es sich bei Youssoufa nicht so entwickelt wie einst bei Fiete Arp. Daher stimmen wir uns auch eng mit dem BVB ab, wir haben generell eine Verantwortung für all unsere Talente", sagte der 50-Jährige in einem Interview der "Bild". "Bei so einem jungen Spieler ist Sensibilität gefordert. Gemeinsam mit dem BVB haben wir das richtige Maß gefunden", so Streichsbier.

Jadon Sancho ist einer der besten Spieler der Bundesliga. 14 Tore und 15 Vorlagen stehen in dieser Saison bereits für ihn zu Buche – dabei ist Sancho erst 19 Jahre alt. Diese Klasse ist natürlich auch anderen Top-Clubs, unter anderem in England, nicht verborgen geblieben. Sanchos Vertrag läuft allerdings noch bis 2022 und Aki Watzke versucht schon mal alles, um den Preis hochzutreiben: "Ich glaube nicht, dass er gehen will", zitiert die BBC Watzke jetzt. Es sei keine Frage des Geldes. "Für uns wäre es das Beste, wenn er bei Borussia Dortmund bleibt. Wir haben genug Geld. Wir wollen Titel." Mal schauen, ob diese Sätze auch noch gelten, wenn dem BVB das erste richtige Angebot im dreistelligen Millionenbereich auf dem Tisch liegen hat...

Erling Haaland fühlt sich nach den ersten Wochen in Dortmund "wie zu Hause". Das sagte er dem britischen Fußballmagazin FourFourTwo, berichtet "Sport1". Der 19-jährige BVB-Profi habe sich in seiner Wohnung eingelebt und verstehe die Verwunderung über seinen Spielstil und die hohe Torquote nicht so ganz. "Ich mache das schon mein ganzes Leben."

