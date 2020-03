LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB widerruft Gewinnprognose wegen Coronakrise

17.03.2020, 09:39 Uhr | t-online.de, vss

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.



Spielefreie Tage sind beim BVB längst keine trainingsfreien Tage. Auf Instagram teilte Roman Bürki eine Story aus dem Fitnessraum. Dort wurde gestern fleißig mit Teamkollegen trainiert. Mit dabei auch Dan-Axel Zagadou. Leo Balerdi setzt eher auf Fußball. Denn er kickte zum einen an der Konsole um die Wette mit einem Freund, bei FIFA. Und er teilte eine Challenge in seiner Story und hielt eine Rolle Toilettenpapier oben. Er nominierte seine Teamkollegen.

Die Stimmung in Dortmund ist für Ilkay Gündogan auch nach über drei Jahren beim englischen Fußballmeister Manchester City noch unschlagbar. Bei Twitter antwortete der deutsche Nationalspieler am Montag auf die Frage eines Fans nach dem Stadion mit der besten Atmosphäre mit "Westfalenstadion" – welches mittlerweile offiziell der Signal Iduna Park heißt. "Tolle Atmosphäre", schrieb der 29-Jährige weiter, "immer schwierig für jeden Gegner, vor der gelben Wand zu bestehen". Gündogan war im Sommer 2016 vom BVB zu Manchester City gewechselt.

Auf der DFL-Mitgliederversammlung am Montag ist der Aufschub der Bundesliga-Saison bis zum 2. April beschlossen worden. Daraufhin hat die Borussia Dortmund ihre Gewinnprognose für die Saison zurückgenommen. Die Geschäftsführung sehen aufgrund der aktuellen Lage auch davon ab, eine neue Prognose für die Saison 2019/20 abzugeben, heißt es in einer offiziellen Mitteilung. Während die pausierte Bundesliga für andere Klubs die Existenz bedeuten könnte, sei das beim BVB nicht der Fall: "Eine existentielle Bedrohung des Unternehmens ist gegenwärtig nicht gegeben."

Guten Morgen. Auch heute gibt es wieder sportliche Nachrichten zum BVB und restlichen Lokalsport aus Dortmund für Sie. Schauen Sie immer mal wieder vorbei, um auf dem Laufenden zu bleiben. Viel Spaß!