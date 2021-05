"Du bist wirklich der Größte"

Terence Hill zeigt sich in deutschem Trikot

19.05.2021, 13:40 Uhr | dak, t-online

"Ich bin sehr stolz": Western-Legende Terence Hill präsentiert sich stolz im BVB-Trikot und richtet besondere Grüße an Erling Haaland. (Quelle: t-online)

Der BVB hat weltweit Fans. Auch Italo-Westernstar Terence Hill alias Mario Girotti gehört zu den Unterstützern der Dortmunder, wie er in einer Videobotschaft an den Verein äußerte. Einen Spieler bewundert er besonders.

Die Borussen haben prominente Glückwünsche zum Sieg im DFB-Pokalfinale gegen Leipzig erhalten. Mario Girotto – alias Terence Hill – hat sich mit einem Video aus dem italienischen Gubbio gemeldet, das der BVB auf Twitter veröffentlichte.

In dem wenige Sekunden langen Clip zeigte der 82-Jährige stolz ein BVB-Dress in die Kamera. Mit Unterschriften einiger Borussen, darunter auch Erling Haaland – dem Lieblingsspieler des Italo-Westernstars. "Haaland, du bist wirklich der Größte", sagt Girotto auf einem Motorrad sitzend.

Er habe auch das 4:1 gegen den RB Leipzig gesehen und bedankte sich bei Haaland "für all die Tore, die du schon geschossen hast". Die zwei Tore des Norwegers beim Pokalfinale seien "wunderbar" gewesen.

Zum Ende des Videos an Borussia Dortmund wechselte der Italiener kurz ins Deutsche. "Ich wünsche Euch nur das Beste! Tschüss!"

Mario Girotto hatte in seiner Kindheit kurz in Sachsen gewohnt. Seine Mutter kam aus Dresden, wo es seit 2019 sogar einen Terence-Hill-Eissalon gibt. Gemeinsam mit Carlo Pedersoli – alias Bud Spencer – drehte er eine Vielzahl Italo-Western. Sein Filmkollege verstarb 2016 in Rom.