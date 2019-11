Erhebliche Verkehrseinschränkungen

Sperrungen auf A46 und Brüsseler Straße bei Düsseldorf

15.11.2019, 10:06 Uhr | t-online.de

Autofahrer müssen sich am Wochenende in Düsseldorf auf Einschränkungen einstellen. Die Autobahn 46 wird am Autobahnkreuz Hilden gesperrt. Eine weitere Sperrung gibt es in der Brüsseler Straße.

Das Autobahnkreuz Hilden ist ab Freitagabend im Bereich Düsseldorf am gesperrt. Ebenfalls zu einer Sperrung kommt es auf der Brüsseler Straße, wie die "Rheinische Post" berichtet. Grund sind Bauarbeiten für die neue Brücke auf der Autobahn 3. Beide Fahrbahnen der Autobahn 46 werden dafür in beide Richtungen von Freitagabend ab 22 Uhr bis Montagmorgen fünf Uhr gesperrt.

Demnach werden am Autobahnkreuz auch die Anschlussrampen von Wuppertal (A 46) nach Köln (A 3), von Köln (A 3) nach Düsseldorf (A 46), von Düsseldorf (A 46) nach Oberhausen (A 3) und von Oberhausen (A 3) nach Wuppertal (A 46) gesperrt. In der Anschlussstelle Hilden werde die Verbindung von der Hochdahler Straße zur Autobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt. Der Verkehr werde großräumig über die Autobahnen 3, 44, 57, 59 und 542 umgeleitet.

Busverbindung der Rheinbahn betroffen

Auch Fahrgäste der Rheinbahn sind von den Sperrungen am Autobahnkreuz betroffen. Der Bus SB50 werde zwischen den Haltestellen Werstener Dorfstraße und Haan/Kellertor ebenfalls großräumig umgeleitet.



Nicht von den Sperrungen betroffen seien die Anschlussrampen von Oberhausen (A 3) nach Düsseldorf (A 46), Wuppertal (A 46) nach Oberhausen (A 3) und von Köln (A3) nach Wuppertal (A 46).







In Düsseldorf wird am Wochenende die Brücke Heerdter Lohweg abgerissen. Die Brüsseler Straße bleibe daher zwischen Anschlussstelle Büderich und dem Rheinalleetunnel bzw. Seestern in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrungen dauern von Freitagabend, 20 Uhr, bis Montagmorgen gegen fünf Uhr. Auch hier sind Umleitungen ausgeschildert.