Heizungen werden runtergedreht

Düsseldorf ruft Schulen und Kitas zum "Warmen-Pulli-Tag" auf

11.12.2019, 08:39 Uhr | t-online.de , dak

Ein Schüler mit Pullover im Klassenraum: Einige Schulen und Kitas in Düsseldorf beteiligen sich am "Warmen-Pulli-Aktionstag". (Quelle: Florian Gärtner/Symbolbild/imago images)

Die Stadt Düsseldorf hat alle Schulen und Kitas aufgerufen, am Freitag die Heizungen herunterzudrehen. So soll Energie eingespart werden, Kinder sollen dann warme Pullover tragen. Es hagelt Kritik.

Die Stadt Düsseldorf will die Bildungseinrichtungen motivieren, sich am "Warmen-Pulli-Tag" am nächsten Freitag zu beteiligen. Dabei sollen die Heizungen runtergedreht und die Temperaturen in Schulen und Kitas um ein bis zwei Grad Celsius gesenkt werden. 23 Schulen und 21 Kitas wollen sich beteiligen.

Diese Aktion findet nicht zum ersten Mal in Düsseldorf statt: Bereits im Februar sorgte die Martin-Luther-Grundschule im Düsseldorfer Stadtteil Bilk für bundesweite Aufmerksamkeit, als dort die Heizungen runtergedreht worden sind, berichtet die "Westdeutsche Zeitung". Im Internet hätten sich Gerüchte verbreitet, die Heizung würde komplett ausgeschaltet und die Schule sah sich mit Anfeindungen konfrontiert.

Kritik an "Warmer-Pulli-Aktion"

Jetzt, zehn Monate später, soll aus der Aktion der Bilker Grundschule ein stadtweiter "Aktionstag zum Einsparen von Heizenergie" werden. Auf die Ankündigung der Stadt bei Facebook erntet die Aktion viel Spott und Unverständnis. "Unverschämtheit, sitzende Kinder in der Schule frieren zu lassen. Ich fasse es nicht. Die Stadtverwaltung kann doch als gutes Beispiel voran gehen und den Tag bei sich einführen", schreibt beispielsweise eine Nutzerin. Nur wenige Kommentatoren äußerten sich positiv zu der Aktion.

Warmer-Pulli-Tag in Kitas und Schulen (13.12.2019) Mit um ein bis zwei Grad Celsius gesenkter Raumtemperatur lassen... Gepostet von Düsseldorf.de am Montag, 9. Dezember 2019

Am städtischen Bildungs- und Klimaprojekt "Mit Energie gewinnen!" beteiligen sich insgesamt 55 Schulen und 33 Kindertagesstätten. Sie hätten im laufenden Jahr bereits 150.000 Euro eingespart, in dem sie weniger Strom, Wasser und Heizenergie verbrauchten und Müll produzierten.







Damit sich am "Warmen-Pulli-Tag" niemand erkältet, sollen Kinder und Lehrer warme Kleidung tragen, empfiehlt die Stadt Düsseldorf auf ihrer Projektseite. Außerdem sollen warme Getränke ausgeschenkt und über den Klimawandel gesprochen werden. Aktionstage in anderen Kommunen hätten gezeigt, dass ein solcher Tag bis zu sechs Prozent an Heizenergie einsparen kann, heißt es weiter.