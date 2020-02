An der Rheinterrasse

Feuerwehr Düsseldorf rettet Hund aus dem Rhein

06.02.2020, 09:54 Uhr | t-online.de

Eine Passantin hat einen Hund im Rhein auf einer Insel aus Treibgut entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr ist mit drei Booten im Einsatz gewesen und rettete das Tier.

Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr hat eine Frau einen Hund im Rhein entdeckt. Das entlaufene Tier hat auf Treibgut gesessen. Die alarmierten Rettungskräfte haben den Hund nach kurzer Zeit gerettet. Das teilte die Feuerwehr Düsseldorf noch am gleichen Abend mit.

Demnach sind die Einsatzkräfte mit zwei Rettungsbooten, einem Löschboot und regulären Rettern ausgerückt. In ihrer Mitteilung bedankte sich die Feuerwehr für die schnelle Reaktion der Passantin sowie die exakte Ortsangabe.



Auf Höhe der Rheinterrasse wurde der Bereich um das Treibgut gesichert. Zwei Feuerwehrmänner näherten sich dem Tier und brachten es an Land. Der Besitzer, der seinen in Oberbilk entlaufenden Hund schon suchte, kam wenig später an den Einsatzort und nahm den Vierbeiner in Empfang.