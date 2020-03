Spektakulärer Einsatz

Höhenretter seilen Mann aus 35 Metern ab

05.03.2020, 17:51 Uhr | t-online.de

In Düsseldorf wurde die Feuerwehr zu einem besonderen Einsatz gerufen. Wegen eines Notfalls musste ein Mann aus der Kanzel eines Krans befreit werden.

Wegen eines medizinischen Notfalls mussten Höhenretter der Feuerwehr Düsseldorf einen Mann aus etwa 35 Metern Höhe retten, berichtet die Feuerwehr. Mitarbeiter einer Baufirma alarmierten sie am frühen Donnerstagnachmittag. Aufgrund der Schilderungen seien sofort Rettungsdienst- und Feuerwehreinheiten mit den Höhenrettern zu der Baustelle nach Bilk geschickt worden.

Vor Ort kletterten ein Notarzt und ein Notfallsanitäter über die Aufstiegsleiter in die Kanzel des Krans, um den Erkrankten zu versorgen. In einem Baucontainer, der an einem weiteren Kran befestigt wurde, transportierten die Höhenretter das Rettungsdienstmaterial in die Höhe.



In Sicherungsgeschirr abgeseilt

Eine lebensgefährliche Erkrankung konnte der Notarzt ausschließen. In einem speziellen Geschirr gesichert und begleitet von einem Höhenretter der Feuerwehr konnte der 52-Jährige aus der Kanzel abgeseilt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.



Der Einsatz dauerte etwa anderthalb Stunden. 19 Einsatzkräfte der Feuerwehren Hüttenstraße, Münsterstraße und Behrenstraße waren im Einsatz.