In Begleitung seiner Mutter

Sechsjähriger von Tram erfasst – schwer verletzt

14.04.2020, 14:29 Uhr | t-online.de

Ein Einsatzwagen fährt auf einer Straße (Symbolbild): In Düsseldorf ist ein Kind bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. (Quelle: Frank Sorge/imago images)

In Düsseldorf wurde ein Kind beim Überqueren der Fahrbahn von einer Straßenbahn mitgerissen. Es wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auf der Helmholzstraße in Düsseldorf wurde ein Kind bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt. Das teilte die Düsseldorfer Polizei mit.

Demnach war der Sechsjährige auf einem Fahrrad in Begleitung seiner Mutter unterwegs. Als sie an einer Ampel gemeinsam die Straße überqueren wollten, wurde das Kind von einer Tram der Linie 707 in Richtung Hauptbahnhof erfasst.

Es erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nach Angaben der Polizei derzeit nicht. Zur Unfallaufnahme war das Verkehrsunfall-Team der Düsseldorfer Polizei im Einsatz.