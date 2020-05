Erstattung der Betriebskosten

Flughafen Düsseldorf fordert Millionenhilfe in Corona-Krise

07.05.2020, 12:01 Uhr | dpa

Ein Flugzeug startet am Flughafen in Düsseldorf vor der untergehenden Sonne (Symbolbild): In der Corona-Krise fordert der Airport Unterstützung vom Staat. (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa)