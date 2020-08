Auto wollte fliehen

Polizei stoppt SUV-Fahrer – und findet jede Menge Bargeld im Wagen

10.08.2020, 09:07 Uhr | t-online.de

Ein Polizist hält eine Stoppkelle in der Hand (Symbolbild): In Düsseldorf kontrollierten die Beamten einen SUV-Fahrer – und wurden fündig. (Quelle: Peters/imago images)

In Düsseldorf ist SUV-Fahrer vor einer Polizeikontrolle geflohen. Erst als die Beamten mit Schusswaffengebrauch drohten, stoppte der 27-Jährige den Wagen, in dem sich Tausende Euro in Bar befanden.

Ein Autofahrer hat am Samstagabend in der Altstadt von Düsseldorf versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und dabei Aufmerksamkeit erregt. Wie die Polizei berichtet, wollten Beamte den 27-Jährigen im Geländewagen zunächst wegen eines Verkehrsverstoßes stoppen. Doch der SUV-Fahrer reagierte nicht auf die Aufforderung der Polizei und fuhr stattdessen weiter.



Erst als die Polizei drohte, die Waffe zu benutzen, stoppte der Mann den Wagen und ließ sich widerstandslos festnehmen. Als die Beamten seinen Wagen durchsuchten, fanden sie über 340.000 Euro in bar darin – versteckt in Beuteln unter dem Rücksitz. Die Ermittlungen dauern an, heißt es.