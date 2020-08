Schwerpunktaktion im Bahnverkehr

Landesweite Kontrollen in NRW zur Maskenpflicht

20.08.2020, 10:00 Uhr | dpa

Menschen tragen Maske am Kölner Hauptbahnhof (Symbolbild): In NRW werden landesweit Kontrollen zur Maskenpflicht durchgeführt. (Quelle: Future Image/imago images)

Das Land Nordrhein-Westfalen geht mit einer Schwerpunktkontrolle gegen Maskenmuffel vor. Es wird landesweit im Bahnverkehr kontrolliert.

Ordnungsämter, Bundespolizei, die Bahn und die Verkehrsunternehmen wollen am Montag eine Großaktion zur Kontrolle der Maskenpflicht starten. Sie betrifft den regionalen Bahnverkehr und S-Bahnen, wie das Verkehrsministerium, das die Aktion initiiert hat, bestätigte. Zuvor hatte die "Rheinische Post" berichtet.

Laut Ministerium soll in Regionalzügen und S-Bahnen unter anderem vom Bahnpersonal nach Maskenverweigerern gesucht werden, die dann an mehreren großen Bahnhöfen Bundespolizei oder Ordnungsamt übergeben werden sollen. So kann dann das Bußgeld von 150 Euro, das seit dem 12. August gilt, auch erhoben werden.

In Bussen und Straßenbahnen haben einzelne Städte ähnliche Aktionen bereits auf lokaler Ebene gestartet. Die Düsseldorfer Rheinbahn kündigte am Mittwoch Schwerpunktaktionen mit Polizei und Ordnungsamt an. Ab diesem Donnerstag sollen die von Rheinbahn-Mitarbeitern festgestellten Verstöße "mittels Drittanzeige" an das Ordnungsamt weitergeleitet werden: "Der Bußgeldbescheid wird dann von der Behörde versendet", so das Unternehmen.