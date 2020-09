Zwei Strafanzeigen

Feuerwehrmann wegen Mobbings suspendiert

07.09.2020, 14:22 Uhr

Die Düsseldorfer Feuerwehr sorgt derzeit für Aufsehen. Hier soll eine Kollegin beleidigt und sexistische Fotos verbreitet worden sein. Ein Feuerwehrmann wurde bereits suspendiert, gegen einen zweiten wird ermittelt.

Die Stadt Düsseldorf und eine Feuerwehrfrau haben Strafanzeigen gegen zwei ihrer Kollegen gestellt. Auf der Feuerwache 1 in Düsseldorf soll es erhebliche Beleidigungen unter Kollegen gegeben haben, wie "Bild.de" berichtet. Der Helm einer Feuerwehrfrau sei mit einem Edding mit dem Wort "Votze" beschmiert worden. Die Frau sei sich sicher, dass es sich bei dieser Tat um einen Kollegen gehandelt haben muss, da nur diese Zugang zur Dienstausrüstung hätten. Stadtsprecher Marc Herringer spricht gegenüber der "Rheinischen Post" von Missgunst der männlichen Feuerwehrmänner gegenüber ihrer Kollegin. "Die Frau wurde zu einem Lehrgang zugelassen, an dem nicht alle Feuerwehrleute teilnehmen konnten."

Ein weiterer Fall, der zur Suspendierung eines Feuerwehrmannes führte, soll sich nach einem Brand in einem Bordell ereignet haben. Der Mann hatte in den Räumlichkeiten mit seinem entblößten Geschlechtsteil posiert. Anschließend habe er das Bild in einem internen Whatsapp-Chat der Wache verbreitet. Zu dem sollen in dem Chat weitere sexistische sowie rassistische Inhalte kursieren.

Wegen der Vorfälle würden aktuell weitere disziplinarische Maßnahmen geprüft. Gegenüber "Bild.de" betonte der Stadtsprecher außerdem: "Frauen sind bei der Feuerwehr derzeit unterrepräsentiert, das soll sich künftig ändern, weswegen auch strukturelle und personelle Veränderungen angedacht werden."

Die Stadt kündigte jetzt eine Pressekonferenz zu den Vorgängen an.