Brand ausgebrochen

Großeinsatz der Feuerwehr auf Düsseldorfer Klinikgelände

09.02.2021, 15:23 Uhr | t-online

In einer Schreinerei auf einem Klinikgelände in Düsseldorf ist ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war drei Stunden lang mit einem Großaufgebot vor Ort.

Ein Feuer in einer Schreinerei in Düsseldorf-Ludenberg konnte am Dienstagmorgen von der Feuerwehr gelöscht werden. Um kurz vor 8 Uhr hatten Späne in der Absauganlage der Schreinerei Feuer gefangen. Mitarbeiter hatten eine starke Rauchentwicklung aus dem Absaugsystem der Bandsäge gemeldet. Wegen der Zugehörigeit und der Nähe zum Klinikum, auf dessen Gelände sich die Schreinerei befindet, wurde sofort ein Großaufgebot an Rettern entsendet. 58 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Wegen der verwinkelten Rohrsysteme konnte die Feuerwehr die Glutnester zunächst nicht lokalisieren. Allerdings konnten sie dann mit Gaslöschern und später mit Wasser gelöscht werden. Dafür musste eine Bodenplatte geöffnet werden.



Für die Patienten des Krankenhauses bestand zu keiner Zeit Gefahr. Vier Mitarbeiter der Schreinerei wurden untersucht, allerdings wurde durch den Brand keiner verletzt. Auch das Gebäude kann weiterhin genutzt werden.