Ekliger Fund am Flughafen

Zoll findet verwesende Rehschädel in Koffer

01.06.2021, 10:42 Uhr | AFP

Jäger bringt drei Rehschädel aus dem Urlaub mit: Er gab an, diese seien Jagdtrophäen. (Quelle: Hauptzollamt Düsseldorf/dpa)

Trophäen aus der Türkei? Im Koffer eines 64-Jähriger hat der Zoll am Düsseldorfer Flughafen verwesende Tierschädel gefunden.

Am Düsseldorfer Flughafen hat der Zoll einem 64-jährigen Jäger bei der Einreise drei verrottende Rehschädel abgenommen. Bei der Gepäckkontrolle bemerkten die Zöllner bereits aus dem ungeöffneten Koffer des Reisenden "einen unangenehmen Geruch", wie das Hauptzollamt in Düsseldorf am Dienstag mitteilte. Auf dem Röntgenbild seien dann mehrere Tierschädel im Gepäck des Gummersbachers zu erkennen gewesen.

Als die Beamten den Koffer öffneten, schlug ihnen demnach ein starker Verwesungsgeruch entgegen. Offenbar waren die drei noch feuchten Rehschädel, die der Deutsche aus der Türkei einführen wollte, nicht von allen Fleisch-, Knorpel- und Geweberesten befreit, so dass sie noch während des Rückflugs zu verfaulen begonnen hatten.

Der Reisende habe daraufhin erklärt, Jäger zu sein und die Schädel als Jagdtrophäen aus der Türkei mit nach Deutschland zu bringen. Die Rehschädel seien vor Ort ordnungsgemäß abgekocht worden. Obwohl die betroffene Art der Rehe nicht unter Artenschutz steht und somit hätte eingeführt werden dürfen, wurden die Schädel beschlagnahmt und vernichtet, um die Einschleppung von Tierseuchen zu verhindern.