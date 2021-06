Rheinbahnlinie übersehen

Krankentransport kracht in Straßenbahn – Patient tot

14.06.2021, 16:55 Uhr | t-online, dpa

Ein Rettungswagen in Düsseldorf (Symbolbild): Der Patient im Krankentransporter wurde so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus starb. (Quelle: Michael Gstettenbauer/imago images)

Tragischer Unfalltod in Düsseldorf: Ein Krankentransporter ist mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Patient an Bord wurde so schwer verletzt, dass er starb.

In Düsseldorf sind am Montag ein Krankentransporter und eine Straßenbahn kollidiert. Der 42-jährige Fahrer war auf dem Fürstenwall unterwegs, wollte nach links abbiegen – und übersah dabei offenbar die Rheinbahnlinie 707.

Durch die Wucht des Zusammenpralls schleuderte der Krankentransporter zehn Meter weit über die Straße. Der Patient auf dem Rücksitz, ein 73-jähriger Mann, wurde so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus starb.

Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte vor Ort die Unfallspuren. Die Ermittlungen dauern an.