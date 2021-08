Spezialkräfte im Einsatz

Großrazzia gegen Drogenhändler in NRW

12.08.2021, 12:55 Uhr | t-online, mtt, dpa

Polizeibeamte bei einer Razzia (Symbolbild): In Düsseldorf und weiteren NRW-Städten richtete sich der Einsatz am Donnerstag gegen die organisierte Kriminalität. (Quelle: dpa)

In Düsseldorf und weiteren NRW-Städten geht die Polizei mit einer Razzia gegen das organisierte Verbrechen aus dem Drogenmilieu vor. Auch Spezialkräfte sind im Einsatz.

Großrazzia in Nordrhein-Westfalen: Die Polizei durchsucht in den Städten Düsseldorf, Meerbusch, Kaarst, Neuss, Hürth, Ratingen und Gelsenkirchen seit dem frühen Donnerstagmorgen insgesamt 21 Objekte. In Düsseldorf wurde ein 29-Jähriger festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vorlag.

Die Razzia habe außerdem das Ziel gehabt, Vermögen im Wert von 1,5 Millionen Euro sicher zu stellen und Beweismittel zu sichern, teilte die Polizei mit.

Bei der Razzia seien Spezialeinheiten im Einsatz. Hintergrund des Großeinsatzes sei ein Verfahren der bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelten Zentralstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen. Es gehe um Drogenhandel mit Marihuana und Kokain, Geldwäsche und Betrug, sagten Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Weitere Einzelheiten wollen Polizei und Staatsanwaltschaft erst am Freitag mitteilen. Ein Polizeisprecher sprach von einem "dynamischen Geschehen".