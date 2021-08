Fahrer unter Schock

Eiswagen überrollt vierjähriges Mädchen – schwer verletzt

13.08.2021, 08:28 Uhr | dpa, t-online

Ein Eiswagen (Archivbild): In Erkrath ist ein vierjähriges Mädchen bei einem Unfall schwer verletzt worden. (Quelle: Eibner/imago images)

In Erkrath hat der Fahrer eines Eiswagens ein Kind überfahren. Das Mädchen wollte gerade ihr Eis essen, als es zu dem schlimmen Unfall kam.



Ein vier Jahre altes Mädchen ist am Donnerstagabend in Erkrath von dem Fahrzeug eines Eisverkäufers angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 18.45 Uhr auf der Schildsheider Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Mädchen auf ihrem Fahrrad um den Wagen herum, nachdem sie sich zuvor mit anderen Kindern ein Eis gekauft hatte, wie die Polizei mitteilte. In diesem Moment startete der 54-jährige Eisverkäufer seinen Eiswagen und überrollte das Mädchen.



Das Kind wurde per Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer stand unter Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Auch Notfallseelsorger waren im Einsatz. Das Fahrzeug des Eisverkäufers wurde für weitere Ermittlungen sichergestellt. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. Es kam zu Verkehrsstörungen.