Düsseldorf

Nach Brückenbrand an A40: Flüchtiger Laster-Fahrer gefasst

24.08.2021, 11:46 Uhr | dpa

Fast ein Jahr nach dem verheerenden Brückenbrand an der A40 bei Mülheim/Ruhr hat die Polizei den mutmaßlich verantwortlichen Tanklaster-Fahrer (42) festgenommen. Gegen den Mann lag schon lange ein Haftbefehl vor, er war aber seit dem Tag des Brandes verschwunden. Am Montag wurde er laut Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf erwischt, als er sich nach Antalya (Türkei) absetzen wollte.

Laut Haftbefehl wird dem Mann vorgeworfen, am 17. September 2020 betrunken mit einem mit mehreren tausend Litern Kraftstoff beladenen Tanklastzug über die A40 gefahren zu sein. "Infolge eines alkoholbedingten Fahrfehlers", so die Behörden, geriet der Sattelzug außer Kontrolle und kollidierte mit einem Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn. Kraftstoff trat aus, der sich entzündete und für den Großbrand sorgte. Die Autobahn wurde für Wochen gesperrt, die Brücke musste abgerissen werden.

Nach der Festnahme am Flughafen wurde der Beschuldigte laut Bundespolizei dem zuständigen Haftrichter zur Verkündung des Haftbefehls vorgeführt.