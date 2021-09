Fast 200 km/h zu schnell

Fahrer veröffentlicht Video von illegalem Rennen

02.09.2021, 09:04 Uhr | dpa, t-online

In Düsseldorf haben sich drei Autofahrer ein Rennen geliefert: Mit 305 km/h sollen die Verdächtigen über die A3 gerast sein. Nun ist ein Video aus dem Inneren eines der Fahrzeuge aufgetaucht. Die Polizei ermittelt.

Nach einem illegalen Rennen auf der A3 in Düsseldorf hat die Polizei ein Video entdeckt, das bei Tempo 305 von einem der Fahrer aufgenommen wurde. Der 23-jährige Autofahrer habe sich auf einem Autobahnabschnitt bei Leverkusen gefilmt, auf dem ein Tempolimit von 120 km/h gilt, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Düsseldorf.

Armaturen eines Mercedes AMG (Symbolbild): Das Bild zeigt den Tachostand aus dem Mercedes. (Quelle: Polizei Düsseldorf)



Die Verdächtigen im Alter von 22 und 23 Jahren hätten in sozialen Netzwerken mit ihrer Raserei geprahlt. Das Rennen soll bereits Mitte März stattgefunden haben. Ein Zeuge habe beobachtet, wie sich das Trio auf der Autobahn 46 zu einem gefährlichen, illegalen Rennen über alle drei Fahrspuren zusammengetan habe.

Zeugenaussagen bestätigt

Mit ihren PS-starken Boliden seien sie dann mit Vollgas auch durch den Düsseldorfer Tunnel unter dem Universitätsgelände gerast. Dort gilt ein Tempolimit von 80 km/h.

Die Polizei sicherte Aufnahmen aus Verkehrsüberwachungskameras im Tunnel und sah die Angaben des Zeugen bestätigt. Ermittlungen gegen die jungen Hauptverdächtigen aus Solingen, Wesseling und Krefeld begannen.

Bei einer Razzia wurden nun zwei der drei beteiligten Sportwagen, ein Audi R8, ein Mercedes AMG und ein BMW M3 sowie Datenträger beschlagnahmt. Außerdem wurden den Beschuldigten die Führerscheine vorläufig entzogen. Der dritte Wagen sei zwischenzeitlich verkauft worden.