Ermittlungen dauern an

SEK durchkämmt Hotel in Düsseldorf – Festnahme

18.09.2021, 12:53 Uhr | dpa

Feuerwehr und Polizeifahrzeuge: In einem Hotel in Düsseldorf hat es einen Großeinsatz gegeben. (Quelle: Henning Kaiser/dpa)

In einem Hotel in Düsseldorf wurde eine Schusswaffe gefunden – daraufhin startete die Polizei einen große Durchsuchungsaktion. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Die Polizei ist am Freitag mit einem Großaufgebot in ein Hotel in Düsseldorf eingerückt. Sprengstoffexperten untersuchen einen verdächtigen Koffer, konnten aber am Samstag Entwarnung geben. Das berichtete die Polizei.



Die Ermittlungen gehen weiter. Vor Ort selbst sind die Einsatzkräfte abgezogen: "Die Maßnahmen am Hotel sind weitgehend abgeschlossen", so ein Sprecher der Polizei.

Am Freitag war in einem Zimmer des Hotels "the niu Tab" im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk eine Schusswaffe gefunden worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Der 40-Jährige soll sich in Polizeigewahrsam befinden, heißt es in einer Mitteilung.



SEK-Einheit vor Düsseldorfer Hotel: Die Spezialeinheit durchsucht das Gebäude, nachdem eine Schusswaffe gefunden wurde. (Quelle: Gerhard Berger/TheNewshunter/dpa)



Gäste und Angestellte wurden aus dem Hotel evakuiert und in Sicherheit gebracht. Angaben zu möglichen Hintergründen wollte ein Polizeisprecher zunächst nicht machen. "Der Festgenommene ist bisher polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten", so die Polizei.

Auch Panzerwagen rückten an

Der Einsatz vor Ort hatte am frühen Freitagnachmittag begonnen. Schwer bewaffnete Polizisten umstellten das Hotel. Mehrere Spezialeinsatzkommandos (SEK) durchsuchten das Hotelgebäude.



Einheiten mit Spezialfahrzeugen, darunter ein Panzerwagen, rückten an, auch mehrere Rettungswagen kamen zum Einsatzort. Die umliegenden Straßen wurden weiträumig abgesperrt.

Ein Polizeisprecher hatte zunächst der "Rheinischer Post" mitgeteilt, dass ein terroristischer Hintergrund ausgeschlossen werden könne. Noch hat die Polizei nicht bestätigt, um welche Waffe es sich handelte und ob sie echt war. Laut einem Bericht der "Bild" hatte ein Zeuge gegen 13.30 Uhr die Waffe entdeckt und die Polizei daraufhin verständigt.