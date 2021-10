Düsseldorf

Laschet: 3. Oktober ist Glückstag in deutscher Geschichte

02.10.2021, 11:22 Uhr | dpa

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den 3. Oktober 1990 als "Glückstag" in der deutschen Geschichte bezeichnet. Er stehe "seit drei Jahrzehnten für das Miteinander in unserem Land", sagte Laschet in einer am Samstag von der Staatskanzlei veröffentlichten Erklärung. Der 3. Oktober erinnere daran, "welche Kraft der friedliche Protest für Freiheit und Demokratie entfalten kann".

"Am Tag der Deutschen Einheit denken wir aber auch an die großen Herausforderungen, denen sich unsere Gesellschaft heute gegenüberstehen sieht." Es sei die wichtigste Aufgabe der Politik, "alles für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu tun: zwischen Stadt und Land, zwischen Jung und Alt, zwischen Ost und West". Dieser Aufgabe sehe sich auch Nordrhein-Westfalen als neues Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz verpflichtet. NRW hatte den Vorsitz am 1. Oktober übernommen.

Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit sind in diesem Jahr in Halle (Sachsen-Anhalt).