Betrunken und ohne Führerschein

Pkw-Fahrer flieht vor Polizei und verunfallt – schwere Verletzungen

10.10.2021, 13:42 Uhr | t-online

Ein Mann aus Düsseldorf muss sich gleich wegen mehrerer Delikte verantworten: Er ignorierte eine Kontrolle der Polizei und baute einen Unfall. Außerdem hatte er keinen Führerschein.

In Düsseldorf ist am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr ein 28-Jähriger mit seinem Auto vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten wollten ihn am Joseph-Beuys-Ufer in Fahrtrichtung Norden kontrollieren. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr er in Richtung Rheinufertunnel davon.

Nachdem die Polizei den Mann zunächst aus den Augen verlor, stellten sie den verunfallten BMW auf der Völklinger Straße Ecke Hemmersbachweg fest. Der Mann flüchtete anschließend zu Fuß zum dortigen S-Bahnhof. Dort wurde er im Gleisbett liegend angetroffen.

Der 28-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Es besteht der Verdacht, dass er alkoholisiert gewesen ist. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem besetzt er keinen Führerschein.