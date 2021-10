Düsseldorf

Jugendlicher in Altstadt durch Messerstiche verletzt

24.10.2021, 13:41 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat in der Düsseldorfer Altstadt mehrfach auf einen Jugendlichen eingestochen und ihn schwer verletzt. Er wurde stationär in ein Krankenhaus gebracht, wegen seiner Verletzungen wurde Lebensgefahr "zeitweise nicht ausgeschlossen", berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag. Polizei und Staatsanwaltschaft richteten eine Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ein.

Beamte wurden laut einer gemeinsamen Mitteilung am Samstagabend zu der Einsatzstelle gerufen und sahen dort den stark blutenden Jugendlichen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren zwei Gruppen aneinandergeraten, deren Auseinandersetzung eskalierte. Dabei handelte es sich laut Angaben des Sprechers um Jugendliche und Heranwachsende. Einer von ihnen habe das Messer gezogen und mehrfach auf das Opfer eingestochen.

Als sich andere Menschen einmischten, sei der Täter geflüchtet. Eine Fahndung nach ihm verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, wie Staatsanwaltschaft und Polizei weiter mitteilten. Im Zuge dessen suchten sie nach Zeugenhinweisen.

Erst vor einer Woche war es in der Düsseldorfer Altstadt zu einem tödlichen Streit gekommen, bei dem ein 19-Jähriger durch eine abgebrochene Flasche schwer verletzt wurde. Er starb in der Klinik. Knapp einer Woche nach dem Vorfall hatte sich zunächst ein Tatverdächtiger gestellt, der nach seiner Vernehmung allerdings wieder entlassen wurde. Der junge Mann hatte nach dpa-Informationen ausgesagt, vom späteren Opfer angegriffen worden zu sein - und sich gewehrt zu haben.