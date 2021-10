Weihnachtlicher Duft in Düsseldorf

Lagerhalle in Benrath brennt – Großeinsatz

29.10.2021, 07:07 Uhr | t-online

Ein Lagerhallenbrand hat in Düsseldorf für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. In der Umgebung machte sich ein weihnachtlicher Geruch breit.

In Düsseldorf ist die Feuerwehr am Donnerstagabend mit rund 50 Einsatzkräften zu einem Gewerbebetrieb an der Hildener Straße in Benrath ausgerückt. Hier war in ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Durch die schnelle Einleitung der Löschmaßnahmen habe der Brand zügig gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf andere Bereiche des Betriebs verhindert werden können, hieß es. Während der Arbeiten kam es in der Hildener Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden.

Weil bei dem Lagerhallenbrand laut Feuerwehr auch Räucherstäbchen in Mitleidenschaft gezogen wurden, breitete sich über Benrath ein weihnachtlicher Geruch aus. Verletzt wurde niemand. die Polizei ermittelt nun zu der Brandursache.