Ehemann wollte Schläger suchen

Ehepaar nachts in Monheim attackiert

02.11.2021, 11:58 Uhr | dpa

In Monheim ist eine 31-Jährige nachts auf offener Straße angegriffen und verletzt worden. Als sich ihr Ehemann wenig später auf die Suche nach dem Schläger machte, wurde auch er verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach zwei nächtlichen Angriffen in Monheim bei Düsseldorf sucht die Polizei unbeteiligte Zeugen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, waren am Sonntag um kurz nach drei Uhr zwei Schwestern auf der Straße unterwegs. Als eine umknickte und zu Boden fiel, habe ein Auto gehalten, die Insassen hätten Hilfe angeboten. Das hätten die Frauen abgelehnt, woraufhin einer aus der Gruppe einer 31-Jährigen ins Gesicht schlug. Daraufhin sei diese zu Boden gefallen, wonach der Mann auf sie eingetreten haben soll.

Die übrigen drei Männer sollen den Schläger weggerissen haben. Dieser sei in das Auto eingestiegen und weggefahren, während die anderen drei zu Fuß in unterschiedliche Richtungen geflüchtet sein sollen.

Angriff in Monheim: Ehemann sucht auf eigene Faust nach Verdächtigen

Die verletzte 31-Jährige rief laut Polizei dann ihren Ehemann zur Hilfe. Dieser machte sich demnach selbst auf die Suche nach den Tätern. Im Bereich des Ernst-Reuter-Platzes sei es dann etwas später zwischen ihm und einer Gruppe von jungen Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen – möglicherweise handelte es sich um die Tatverdächtigen des vorherigen Angriffs auf die 31-Jährige. Ihr 34-jähriger Ehemann wurde bei dem Streit im Gesicht verletzt.

Das Paar ging zur Polizei, die bei einer darauffolgenden Fahndung allerdings keinen der Verdächtigen mehr fand. Die vier Männer sollen mit einem silbernen Fahrzeug, möglicherweise einem VW Sharan, unterwegs gewesen sein. Die Polizei in Monheim sucht nun nach Zeugen, die einen der beiden Vorfälle beobachtet haben.