Wegen der Corona-Pandemie

Düsseldorf verschiebt Rosenmontagszug

03.12.2021, 19:45 Uhr | dpa, MaM

Rosenmontagszug in Düsseldorf (Archivbild): Die Düsseldorfer Jecken hatten lange um einen Ausweichtermin gerungen. (Quelle: Michael Gstettenbauer)

Die Düsseldorfer Jecken wollten den Rosenmontagszug auf das Frühjahr verschieben – doch für den ersten Ausweichtermin gab es scharfe Kritik. Nun steht ein endgültiger Termin fest.

Die Düsseldorfer Jecken verschieben den Rosenmontagszug wegen der Corona-Pandemie im kommenden Jahr vom 28. Februar auf den 29. Mai. Das hat das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) gemeinsam mit der Stadt und anderen Brauchtumsvereinen entschieden. Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) gab den neuen Termin am Freitag bekannt.

Damit ist der zunächst auserkorene 8. Mai als Ausweichtermin vom Tisch. Bei der Auswahl des 8. Mai seien handwerkliche Fehler unterlaufen, räumten die Karnevalisten ein. Man habe Terminkollisionen mit diversen Schützenfesten übersehen.

Düsseldorf: Kritik am ersten Ausweichtermin

Kritik hatte es am Ausweichtermin 8. Mai auch als Tag des Endes des Zweiten Weltkriegs gegeben. Auch dies habe eine Rolle bei der erneuten Verlegung gespielt: Wenn man "in Berlin Kränze niederlegt und um die Opfer des Weltkriegs trauert", sei es sicherlich nicht angemessen, in Düsseldorf Karneval zu feiern, sagte CC-Präsident Michael Laumen.

Die Karnevalisten gehen davon aus, dass Ende Mai die vierte Coronawelle überwunden ist. Das Comitee Düsseldorfer Carneval ist die Dachorganisation des Karnevals in Düsseldorf und wurde 1825 gegründet.