Düsseldorf

Straftaten mit Messern: Weiterer Rückgang zeichnet sich ab

06.12.2021, 14:07 Uhr | dpa

Bei den Straftaten mit Messern zeichnet sich in diesem Jahr ein weiterer Rückgang ab. Das hat das NRW-Innenministerium dem Landtag am Montag auf Anfrage der AfD-Fraktion mitgeteilt. Nach 5410 Fällen im Jahr 2020 und 6830 Fällen im Jahr 2019 scheine sich der rückläufige Trend im Jahr 2021 fortzusetzen, so das Ministerium.

Vom Ministerium früher genannte höhere Zahlen enthielten nicht nur Messerangriffe, sondern sämtliche Attacken mit Stichwaffen. Straftaten mit Messern und anderen Stichwaffen werden erst seit 2019 gesondert in der Kriminalitätsstatistik erfasst.