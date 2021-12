Corona-Lage in NRW

Infektionen in Kitas extrem angestiegen

08.12.2021, 11:40 Uhr | dpa

Die Infektionszahlen in Nordrhein-Westfalens Kitas schnellen in die Höhe: Allein im November haben sich 2.436 Kindergartenkinder mit dem Corona-Virus infiziert. Schuld könnte der Mangel an Pool-Tests sein.

Im November sind dem Familienministerium 2.436 Corona-Infektionen bei Kindergarten-Kindern gemeldet worden. Im Oktober waren es demnach noch 427 – die Zahl hat sich damit beinahe versechsfacht. Wie aus einem in dieser Woche veröffentlichten Bericht des Ministeriums weiter hervorgeht, hat sich auch die Zahl infizierter Kita-Mitarbeiter stark erhöht: Von 287 im Oktober auf 1.789 im November.

Dennis Maelzer, jugendpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", die Zahlen seien "alarmierend". Maelzer kritisierte, dass es keine flächendeckenden Pool-Tests für Kinder in den Kitas gebe. "Bislang verlassen sich alle darauf, dass Eltern morgens die Zeit haben, Kinder zu testen und das Ergebnis rückzukoppeln."

Düsseldorf: Testproben werden im Labor zusammengeworfen

Aktuell haben nur einzelne Kommunen PCR-Pool-Tests in den Kitas eingeführt, wie es sie verpflichtend bereits in Grundschulen gibt. In Düsseldorf starten die Tests in den Kindergärten beispielsweise Mitte Dezember. Die Kinder sollen im Stuhlkreis morgens einen Lolli-Test machen.



Die Proben werden ins Labor gebracht, zusammengeworfen und gemeinsam ausgewertet. Schlägt die Probensammlung auf Covid-19 an, wird jedes Kind noch einmal einzeln getestet, um das infizierte zu finden.