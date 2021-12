Ermittlungen laufen

Leiche an Düsseldorfer See gefunden

09.12.2021, 13:42 Uhr | t-online, cco

Polizisten stehen unweit des Fundorts der Leiche: Ermittler sicherten nach der Entdeckung am Morgen Spuren. (Quelle: Patrick Schüller)

Am Unterbacher See in Düsseldorf ist eine Leiche entdeckt worden. Die Todesursache ist noch unklar, Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zu einem Leichenfund kam es heute Morgen am Unterbacher See in Düsseldorf. Der Bereich um die Fundstelle im Bereich eines Kinderspielplatzes wurde großräumig abgesperrt. Beamte der Kriminaltechnischen Untersuchung (KTU) sicherten erste Spuren.

Laut Polizeiangaben handelt es sich um eine männliche Leiche. Sowohl die Todesursache als auch die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Ermittlungen sind eingeleitet worden.