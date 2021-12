Aus Gefängnis geflohen

Französischer Häftling in Düsseldorf festgenommen

27.12.2021, 10:04 Uhr | dpa

Festnahme in Düsseldorf (Symbolbild): Die Festnahme des entflohenen Häftlings erfolgte laut Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft am Sonntagnachmittag. (Quelle: Michael Gstettenbauer/imago images)

In Düsseldorf konnten Polizeibeamte einen entflohenen Häftling fassen. Der Mann war zuvor wegen eines Tötungsdelikts in Frankreich inhaftiert gewesen.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat einen geflohenen französischen Häftling und seine mutmaßliche Komplizin festgenommen. Das berichtete am Montag ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf.

Dem Festgenommenen werde von der französischen Justiz ein Tötungsdelikt zur Last gelegt. Die Frau soll eine aktive Rolle bei seiner Befreiung gespielt haben, hieß es. Die Festnahme sei aufgrund eines Fahndungsersuchens der französischen Behörden am Sonntagnachmittag in der Umgebung von Mönchengladbach erfolgt, berichtete der Sprecher.