Motor ging auf den Gleisen aus

Zug schleift Pizza-Taxi 50 Meter mit

29.12.2021, 10:56 Uhr | dpa, mtt

Ausgerechnet auf den Gleisen ging plötzlich der Motor aus und sprang nicht mehr an – kurz darauf rauschte eine Regionalbahn heran und traf das Pizza-Taxi mit großer Wucht.

In Krefeld bei Düsseldorf hat ein Regionalzug an einem Bahnübergang ein Auto erfasst und etwa 50 Meter mitgeschleift. Wie die Feuerwehr berichtet, ereignete sich der Unfall am Dienstagabend um kurz vor 19 Uhr im Stadtteil Forstwald. "Der Fahrer konnte sein Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Er blieb unverletzt", sagte ein Sprecher.

Auch in der Regionalbahn habe es keine Verletzten gegeben. Die Bundespolizei untersuche den Vorfall, hieß es.

Düsseldorf: Fahrer versuchte noch, das Auto von den Gleisen zu schieben

Laut WDR handelte es sich bei dem Auto um ein Pizza-Taxi. Ein Sprecher der Bundespolizei schilderte dem "Express" dramatische Szenen: Stand jetzt sei davon auszugehen, dass der 38-jährige Fahrer den Bahnübergang passieren wollte, als die Schranken oben waren.



Doch auf den Gleisen sei plötzlich der Motor ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Etwa fünf Minuten lang habe der Fahrer noch versucht, den Wagen von den Schienen zu schieben – dann kam der Zug und rammte das Auto.