Düsseldorf

"Dienst am Land": Wüst dankt Steinbrück zum 75. Geburtstag

10.01.2022, 07:53 Uhr | dpa

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat seinem Vorgänger Peer Steinbrück anlässlich des 75. Geburtstages des Sozialdemokraten für seinen "Dienst am Land" gedankt. "Mit einer gewinnbringenden Mischung aus nordischem Pragmatismus und rheinischer Lebensfreude gehört Peer Steinbrück zu den im besten Sinne markantesten Persönlichkeiten der jüngeren deutschen Politik", sagte Wüst am Montag in Düsseldorf. Als Minister und Ministerpräsident habe Steinbrück über Jahre hinweg das Land aktiv mitgeprägt und gestaltet.

"Peer Steinbrück ist ein Mann der klaren Worte, streitbar, geprägt von großem Intellekt und Verstand. Als Ministerpräsident führte er ein Land in einer wichtigen Phase von wirtschaftlichen und sozialen Umbrüchen", sagte Wüst.

Steinbrück wurde am 10. Januar 1947 in Hamburg geboren. Von 2002 bis 2005 war er Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen. Zuvor hatte er von 2000 bis 2002 in Nordrhein-Westfalen das Amt des Finanzministers inne, von 1998 bis 2000 das Amt des Ministers für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr. Von 2005 bis 2009 wirkte Peer Steinbrück als Bundesminister der Finanzen.