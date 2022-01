Düsseldorf

Testverfahren an Grundschulen: keine PCR-Nachtests mehr

25.01.2022, 19:09 Uhr | dpa

Wegen knapper Kapazitäten und steigender Corona-Fallzahlen werden Grundschüler bei einem positiven Pool-Ergebnis bei den Lolli-PCR-Tests künftig nur noch mit Schnelltests nachgetestet. Es sei keine Abgabe von Einzel-PCR-Rückstellproben an die Labore mehr vorgesehen, teilte das nordrhein-westfälische Schulministerium am Dienstagabend mit.

Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools sollen am nächsten Tag zu Unterrichtsbeginn stattdessen mit Antigenschnelltests getestet werden. Alternativ können sie das negative Testergebnis einer Bürgerteststelle vorlegen, um am Unterricht teilnehmen zu können, hieß es weiter. Kinder mit positivem Corona-Schnelltest sollen sich in häusliche Isolation begeben. Derzeit seien rund 80 Prozent der Pool-Tests negativ. Diese Schülerinnen und Schüler können am Folgetag ohnehin wie gewohnt am Unterricht teilnehmen.

An Förderschulen bleibt das bestehende Testsystem den Angaben zufolge erhalten. Bislang waren auch an den Grundschulen bei einem positiven Pooltest alle Schüler der Klasse mit einzelnen PCR-Tests erneut getestet worden, um die infizierten Kinder festzustellen.

Auch die "WAZ" hatte online darüber berichtet, dass es vielerorts Probleme bei den Auswertungen der Rückstellproben gibt. Die Anpassungen seien notwendig geworden, um die PCR-Laborkapazitäten für vulnerable Gruppen freizugeben, begründete Schulministerin Yvonne Gebauer den Schritt am Montag. "Es bleibt weiterhin das oberste Ziel, auch unter diesen schwierigen Bedingungen gerade unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht zu halten - und gleichzeitig bestmöglichen Infektionsschutz zu gewährleisten", sagte die FDP-Politikerin weiter.