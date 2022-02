Liste für Düsseldorf

In diesen Apotheken kriegen Sie die Corona-Impfung

11.02.2022, 14:48 Uhr | t-online, mtt

Eine Apothekerin zieht Biontech-Impfstoff auf (Symbolbild): In der ersten Woche gingen die bestellten Dosen laut Apothekern in Nordrhein gut weg. (Quelle: Friso Gentsch/dpa)

In NRW impfen jetzt die Apotheken mit – und das scheint hervorragend anzukommen. In viele Apotheken kann man spontan kommen. Hier listet t-online auf, wo Sie sich in Düsseldorf hinwenden können, um auch einen Piks zu bekommen.

Seit Montag sind in Nordrhein-Westfalen Impfungen in Apotheken möglich, laut Apothekerverband Nordrhein wird hauptsächlich Biontech für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen angeboten.

Die erste Bilanz des Verbands fällt positiv aus, die für diese Woche bestellten 2.500 Impfdosen seien so gut wie weg. Sie würden bis zum Ende der Woche in den 200 derzeit an Rhein und Ruhr impfenden Apotheken verbraucht sein, sagte der Vorsitzende des Apothekerverband Nordrhein Thomas Preis.

Düsseldorf: Diese Apotheken impfen mit

"Die Apotheken berichten von einer hohen Zufriedenheit der Geimpften, die oft spontan zum Termin kamen", sagte Preis. Auch das Vorlegen einer Krankenkassenkarte sei nicht nötig.

In Düsseldorf können Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren hier ihre schützende Spritze bekommen:

Postleitzahl Name Inhaber Adresse Telefon Mail 40211 Jacobi-Apotheke Halime Mentese-Kurt Jacobistr. 24 0211351201 info@apo-jacobi.de 40211 Viva-Apotheke Dr. Nasser Esmailpour Am Wehrhahn 41 021155042680 service@viva-apotheke.com 40212 medi-Apotheke Theodoros Belivanakis Schadowstr. 80 0211354850 info@medi-apotheke.com 40213 farma-plus Apotheke Bahram Zahednia Flinger Str. 3 02112005260 info@farma-plus-duesseldorf.de 40217 Zwilling-Apotheke OHG Sahar Poornehmat Nodahi Friedrichstr. 17 021131603008 info@zwilling-apotheke-duesseldorf.de 40227 Schwanen-Apotheke Hicham Boudoudou Kölnerstr. 258 0211782000 info@docapo.de 40229 Kern-Apotheke Michelle Zimmerhofer Gumbertstr. 180 021124503060 info@kern-apotheke.de 40233 Apotheke Erkrather Straße Michael Ameyaw Erkrather Str. 100 02117334104 info@apotheke-erkrather-str.de 40233 Saturn-Apotheke Michaela Molls Birkenstr. 66 0211914640 saturn-apotheke@t-online.de 40233 Victoria-Apotheke Silke Opzondek Ackerstr. 157 0211660991 VictoriaApotheke@t-online.de 40235 Licht-Apotheke Dr. Heike Kim-Aun Lichtstr. 49 021196662229 info@licht-apotheke.de 40472 Apotheke in Rath Carsten Schmitz Westfalenstr. 49 0211654316 beratung@apothekeinrath.de 40477 Schloss-Apotheke Natalia Karpenko Schloßstr. 15 0211443493 schloss-apotheke-dssd@t-online.de 40489 Apotheke am Klemensplatz Claudia Maria Hecker Am Klemensplatz 11A 0211401554 info@apotheke-am-klemensplatz.de 40625 Phönix-Apotheke Zoya Sepehri Benderstr. 106 0211289375 phoenix.apotheke@online.de

Die Liste der impfenden Apotheken dürfte in den kommenden Tagen übrigens noch länger werden. Nicht alle der etwa 400 impfberechtigten Apotheken in Nordrhein hätten diese Woche bereits mit dem Impfen begonnen, sagte Preis. Sollten alle 400 Apotheken an den Start gehen, seien dort bis zu 20.000 Impfungen pro Woche möglich.