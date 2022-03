Düsseldorf

Reul und Wüst: Am besten helfen Geldspenden für Ukraine

05.03.2022, 13:18 Uhr | dpa

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Innenminister Herbert Reul haben an die Bürger appelliert, den Menschen in der Ukraine mit Geldspenden zu helfen. Die Hilfsbereitschaft sei auch in Deutschland beeindruckend und "ein deutliches Bekenntnis zu Frieden und Mitmenschlichkeit", betonten die CDU-Politiker nach Gesprächen mit mehreren Hilfsorganisationen. Wichtig sei aber aktuell die "bestmögliche Koordinierung" der Hilfen.

"Private Autofahrten in die Grenzregionen überlasten die Straßen in Richtung der Ukraine zusehends", hieß es in einer Mitteilung der Landesregierung vom Samstag. Viele Sachspenden stapelten sich an den Grenzen, ohne dass sie verteilt werden könnten". Im Innenministerium werde derzeit eine "Besondere Aufbauorganisation" eingerichtet. Diese solle einen geordneten, fortlaufenden Austausch zwischen der Landesregierung und Hilfsorganisationen gewährleisten.