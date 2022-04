Wegen "Mallorca-Affäre"

NRW-Europaminister zeigt SPD-Politiker Stinkefinger

09.04.2022, 13:30 Uhr

CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst (l.) und Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) (Archivbild): Für Holthoff-Pförtner war die Stinkefinger-Geste in Richtung Mahmut Özdemir (SPD) nur ein Scherz. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Die "Mallorca-Affäre" um NRW-Umweltministerin Heinen-Esser sorgt weiter für Gesprächsstoff. Nun kam es deshalb am Berliner Flughafen zu einem Streit zwischen einem ihrer Parteikollegen und einem SPD-Politiker.



Die Nerven bei NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) liegen im Zuge der "Mallorca-Affäre" um die zurückgetretene Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) offenbar blank. In aller Öffentlichkeit zeigte er dem SPD-Bundestagsabgeordneten Mahmut Özdemir am Berliner Flughafen den Stinkefinger. Der Minister bestätigte den Vorfall am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Was war passiert? Özedemir – parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium – hatte den selbst in die "Mallorca-Affäre" verwickelten Holthoff-Pförtner nach dem Boarding gefragt, ob der denn im richtigen Flieger sei. Dieser gehe nach Düsseldorf, nicht nach Mallorca. Zuvor hatte das Onlineportal "The Pioneer" darüber berichtet.

Holthoff-Pförtner teilte dazu am Samstag auf Anfrage mit: "Wer mich kennt, weiß, dass ich das niemals beleidigend meinen würde. Ich habe die Frotzelei als Spaß unter Kollegen verstanden und ebenso scherzhaft reagiert." Gleichwohl sei ihm später bewusst geworden, dass die Mittelfinger-Geste für Außenstehende, die den Dialog zuvor nicht mitbekommen hätten, "äußerst missverständlich" gewesen sei, räumte der 73-jährige Essener ein.