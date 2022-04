Düsseldorfer Airport

Weltkriegsbombe in Neuss entdeckt – Verspätungen am Flughafen

20.04.2022, 20:03 Uhr | pb, t-online

Droht dem Düsseldorfer Airport am Abend ein Flugchaos? Wegen einer Bombenentschärfung in Neuss warnt der Flughafen vor Verspätungen. Am späten Abend soll die Weltkriegsbombe entschärft werden.

Wer in Düsseldorf am Mittwochabend Fluggäste vom Airport abholen will, muss mit Verspätungen rechnen: Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Neuss soll es bei den Ankünften am Düsseldorfer Flughafen zu Verspätungen kommen – davor warnte der Airport am Abend auf Twitter. Abflüge sind demnach nicht betroffen

Am Nachmittag war in der Neusser Bolssiedlung eine amerikanische 10-Zentner schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Ab 19.30 Uhr soll der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf mit der Entschärfung beginnen – ab dann soll auch der Flugverkehr über dem Landeshauptstadt-Flughafen beeinträchtigt sein.

Auf der Website "Flightradar24" waren am Abend zunächst kaum Verspätungen bei den ankommenden Flügen in Düsseldorf zu sehen – ein ähnliches Bild bot sich auf der Website des Flughafens selbst.

Flüge nach Düsseldorf wegen Weltkriegsbombe verspätet

Die tatsächliche Entschärfung des Sprengkörpers ist für 21 Uhr geplant. Rund um den Fundort der Weltkriegsbombe in der Bataverstraße mussten Anwohner in einem Gefahrenbereich von rund 500 Metern rund um die Fundstelle am Abend ihre Häuser verlassen – auch mehrere Betriebe mussten die Arbeit deshalb einstellen. Auch die Warn-App Nina wies auf die Gefahrenlage hin.

Laut der Stadt Neuss sind 600 Menschen von der Evakuierung betroffen, auf der Eupener Straße, der Bataverstraße und auf der Autobahn 52 kam der Verkehr wegen Polizeiabsperrungen ebenfalls zum Erliegen. In der Turnhalle am Kirmesplatz auf der Neusser Furth finden die evakuierten Anwohner nun Platz.