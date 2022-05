Städte- und Gemeindebund rechnet mit viel mehr Briefwählern

Der St├Ądte- und Gemeindebund NRW rechnet bei der nordrhein-westf├Ąlischen Landtagswahl am 15. Mai mit doppelt so vielen Briefw├Ąhlern als bei der Landtagswahl 2017. "Wir gehen davon aus, dass fast jeder Zweite per Brief w├Ąhlen wird, ├Ąhnlich wie bei der Bundestagswahl 2021", sagte der Pr├Ąsident des Kommunalen Spitzenverbands Eckhard Ruthemeyer (CDU) dem "K├Âlner Stadt-Anzeiger". In einigen Kommunen seien nach dem Versand der Wahlbenachrichtigung in nur zwei, drei Tagen mehr Antr├Ąge eingegangen als bei der Landtagswahl 2017 insgesamt.