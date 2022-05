Tränen bei den Lilien: Darmstadt 98 patzt im Aufstiegsrennen

Der SV Darmstadt 98 hat im Aufstiegsrennen der 2. Fu├čball-Bundesliga einen empfindlichen R├╝ckschlag erlitten und muss eine Woche vor Saisonschluss um die R├╝ckkehr in die 1. Liga bangen. Die "Lilien" unterlagen am Freitagabend bei der mittlerweile seit zw├Âlf Spielen unbesiegten Mannschaft von Fortuna D├╝sseldorf mit 1:2 (0:2) und k├Ânnen an diesem Wochenende bis auf den vierten Platz zur├╝ckfallen. "Die Jungs weinen zum Gro├čteil, weil sie sich einen totalen Traum erw├╝nschen", sagte Trainer Torsten Lieberknecht nach dem Abpfiff im Sky-Interview.

Damit kann der FC Schalke 04 am Samstag mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli den Aufstieg in die Bundesliga vorzeitig perfekt machen. Am letzten Spieltag empf├Ąngt Darmstadt den SC Paderborn. "Das tut nat├╝rlich weh. Uns bleibt nichts anderes ├╝brigens, als an n├Ąchste Woche zu denken", sagte Kapit├Ąn Fabian Holland. "In dieser Liga geht's in jedem Spiel gef├╝hlt um alles. Wir werden alles raushauen n├Ąchste Woche. Was am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen."