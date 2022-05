Energiekosten und die Preise fĂĽr Lebensmittel steigen seit Wochen. Das stellt auch Gastronomen vor Herausforderungen. In Ratingen zieht ein Restaurantbetreiber nun Konsequenzen. Jeder Gast muss "Eintritt" in sein Restaurant bezahlen.

Beim Einkaufen müssen Verbraucher tief in die Tasche greifen. Lebensmittel werden immer teurer. Auch für Gastronomen werden die Ausgaben immer höher. Um das auszugleichen, müssen Gäste in einem Restaurant in Ratingen bei Düsseldorf jetzt Eintritt zahlen. Drei Euro verlangt Betreiber Horst Ingendorn von jedem, der im "Cedrics" essen möchte. Kinder sind davon ausgenommen.