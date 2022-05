Eine Woche vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen werden am Sonntag ab 12 Uhr mehrere Tausend Menschen zu einer Fu├čg├Ąnger- und Fahrrad-Demonstration in D├╝sseldorf erwartet. Aufgerufen zu der Demo haben verschiedene Umwelt- und Verkehrsverb├Ąnde. Sie fordern von der k├╝nftigen Landesregierung mehr Platz f├╝r Rad- und Fu├čwege auf dem Land und in der Stadt sowie saubere, gut getaktete und bezahlbare Busse und Bahnen.

Mittags soll ein Demonstrationszug zu Fu├č vom Hauptbahnhof zur Landtagswiese starten. Au├čerdem ist eine Fahrrad-Sternfahrt in die Landeshauptstadt geplant, die ebenfalls am Landtag endet. Aufgerufen zu der Demonstration haben unter anderem der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), attac, der Bund f├╝r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Greenpeace und der Verkehrsclub Deutschland (VCD).

Der Verkehrssektor sei der einzige Bereich, in dem der Aussto├č des klimasch├Ądlichen Kohlendioxids (CO2) seit 30 Jahren nicht gesunken sei, kritisiert das Aktionsb├╝ndnis. Eine Verkehrswende sei auch vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine notwendig. Der Krieg f├╝hre die Abh├Ąngigkeit von fossilen Treibstoffen vor Augen, die in eine Sackgasse gef├╝hrt habe. In NRW wird am 15. Mai ein neuer Landtag gew├Ąhlt.