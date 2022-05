Aktualisiert am 11.05.2022 - 15:44 Uhr

Ein Mann in Wuppertal soll mehrfach auf seine Frau eingestochen haben, während ihre Kinder schliefen. Die Mutter habe noch selbst den Notarzt rufen können, schwebe aber nach wie vor in akuter Lebensgefahr.

Während die kleinen Kinder des Paares nebenan schliefen, soll ein Familienvater in Wuppertal mehrfach mit einem Messer auf seine Frau eingestochen haben. Die 31-Jährige sei trotz Notoperation in akuter Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Sie habe zahlreiche Stichverletzungen erlitten. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.