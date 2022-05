Uniper: Vertraglich vereinbarte Gasmengen aus Russland

Der Energiekonzern Uniper hat nach dem von der Ukraine reduzierten Gas-Transit keine Einschr├Ąnkungen bei der Belieferung mit russischem Erdgas verzeichnet. "Uniper erh├Ąlt aktuell die vertraglich vereinbarten Gasmengen aus Russland", sagte ein Sprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Nach den uns vorliegenden Information sind die Einschr├Ąnkungen der Gesamtfl├╝sse Richtung Westen erstens derzeit relativ ├╝berschaubar und zweitens w├Ąre es den handelnden Parteien unter Umst├Ąnden m├Âglich, alternative Routen zu nutzen." Man beobachte die Entwicklungen aber sehr aufmerksam. Uniper ist Deutschlands gr├Â├čter Importeur von russischem Erdgas.

Die Ukraine hat am Mittwoch kriegsbedingt die Lieferungen von russischem Gas in Richtung Europa reduziert. ├ťber das besonders umk├Ąmpfte ostukrainische Gebiet Luhansk floss seit Mittwochmorgen kein russisches Gas mehr in Richtung Westen, wie ├╝bereinstimmend aus ukrainischen und russischen Quellen hervorging. Gr├Â├čere Auswirkungen auf Deutschlands Versorgung hat das nach Beh├Ârdenangaben bislang aber nicht.