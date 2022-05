Metro erwartet Verlust durch Ukraine-Krieg

Der Krieg Russlands in der Ukraine hat den Gro├čhandelskonzern Metro im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gedr├╝ckt. F├╝r das gesamte Gesch├Ąftsjahr 2021/22 (per Ende September) geht das Unternehmen unter dem Strich von einem Verlust aus. Metro erwarte ein negatives Ergebnis je Aktie (EPS) f├╝r das Jahr, sagte Finanzvorstand Christian Baier am Donnerstag in einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen.