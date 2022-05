Nachdem die Obduktion einer Leiche in Düsseldorf Hinweise auf ein Tötungsdelikt ergeben hat, werden Zeugen gesucht. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Bei dem Toten handle es sich um einen 49-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Er war am 26. April in einem Treppenhaus des Parkhauses 1 auf dem Gelände des Flughafens Düsseldorf gefunden worden.